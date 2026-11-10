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НовостиПолитика10 ноября 2026 9:03

«Тысяча и одна инструкция»: военкор Коц рассказал о повестке переговоров в Абу-Даби

Военкор Коц: Киев заглянул к «старшим» перед переговорами, чтобы получить ЦУ
Людмила МИТРОХИНА
«Тысяча и одна инструкция»: военкор Коц рассказал о повестке переговоров в Абу-Даби Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

«Тысяча и одна инструкция»: военкор Коц рассказал о повестке переговоров в Абу-Даби Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры. Делегация с Украины решила перед беседой заглянуть к «старшим», чтобы получить последние указания. Об этом рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем канале в «Макс».

«Переговоры в Абу-Даби. Тысяча и одна инструкция. Переговоры в Абу-Даби начались по всем канонам Криворожской школы вассальной дипломатии. Прежде чем сесть напротив русских, украинская делегация заглянула к старшим за последними указаниями», — резюмировал военный корреспондент в своем блоге.

Ранее глава украинской делегации Рустем Умеров рассказал, что они уже провели встречу с европейской делегацией и «скоординировали шаги». Подробности он раскрывать не стал. Теперь началась основная часть переговорного процесса между США, Украиной и Россией.

Ранее KP.RU рассказал, что позиция Москвы относительно конфликта на Украине неизменна. РФ хочет добиться устранения первопричин, чтобы подобный конфликт не вспыхнул вновь.