Кто представляет Россию за столом переговоров по Украине: опубликован список

Российскую делегацию, как и прежде, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Фото: REUTERS.

Стало известно, кто вошел в российскую переговорную группу на трехсторонней встрече по Украине. Полный список участников оказался в распоряжении RT.

Состав делегации отличается от той группы, которая приезжала на переговоры в Стамбул в 2025 году. К ней присоединились заместитель главы МИД России Сергей Рябков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков.

В экспертную группу также вошли заместитель начальника оперативного управления Генштаба ВС России Юрий Жигарловский, руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.

Российскую делегацию, как и прежде, возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Напомним, трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины должны возобновиться 10 ноября в Абу-Даби. Предыдущая встреча состоялась в феврале в Женеве. Дональд Трамп обещает, что можно ждать прорыва в переговорах.