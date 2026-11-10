«Никаких переговоров»: в МИД Франции жестко ответили Трампу на планы договориться с РФ о безопасности Европы

В МИД Франции жестко ответили Трампу на планы договориться с РФ о безопасности Европы Фото: REUTERS.

Страны Европы не намерены вести с Россией какие-либо дискуссии касательно формирования новой архитектуры безопасности на континенте до тех пор, пока на Украине не будет достигнуто перемирие. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Franceinfo.

Комментируя недавние высказывания президента США Дональда Трампа о близости договоренностей между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу, французский министр подчеркнул недопустимость обсуждения подобных тем без участия самой Европы.

«Позиция Европы заключается в том, что никаких переговоров с Россией о будущем того, что называется "безопасностью в Европе", быть не может до тех пор, пока на Украине не будет заключено перемирие и не наступит мир», — заявил он, назвав украинский конфликт главной угрозой для региона.

Кроме того, глава МИД Франции прокомментировал слова американского лидера о том, что после урегулирования ситуации Украина может приобрести «немного другую форму». Барро подчеркнул, что его полностью устраивают нынешние границы и статус государства.

«Украина имеет форму, которая меня устраивает. Это форма независимого государства, которое само решило распоряжаться своим будущим, писать собственную историю», — заявил он.

Напомним, в своих заявлениях Трамп также допустил прорыв в урегулировании украинского конфликта в Абу-Даби, отметив, что на переговорах по Украине может произойти нечто важное.