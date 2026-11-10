Грушко заявил, что Европа выступает спойлером переговоров по Украине Фото: Иван МАКЕЕВ.

Представители Европы до настоящего момента выступали как спойлеры переговорного процесса по урегулированию на Украине. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По словам дипломат, до сих пор европейцы выступали как спойлер мирного процесса. Пока не видно никаких факторов, которые могли бы изменить эту ситуацию, отметил он.

"Они же не первый раз сидят где-то за кулисами, дергают за ниточки, пытаются оказать давление на американских и украинских участников переговоров. Это давление не направлено на поиск урегулирования", - подчеркнул Грушко.

Как писал сайт KP.RU, британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что ЕС может попытаться помешать переговорам по Украине в Абу-Даби. Эксперт полагает, что европейцы направят в ОАЭ своих представителей именно с такой целью. При этом у Европы козырей даже меньше, чем у украинской стороны, у ЕС вряд ли что-то получится, констатировал Меркурис.