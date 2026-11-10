В США выявили опасный побочный эффект популярных препаратов для похудения: какая редкая патология может появиться

В США выявили опасный побочный эффект популярных препаратов для похудения. Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Global Look Press

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выпустило официальное предупреждение о потенциальном риске развития тяжелого заболевания зрительного нерва у пациентов, принимающих лекарственные средства для снижения веса и лечения диабета из класса агонистов рецепторов ГПП-1 (GLP-1 RA).

Американский регулятор предупреждает о повышенной угрозе возникновения неартериитной передней ишемической оптической нейропатии — редкой патологии, способной вызывать резкое и безболезненное снижение остроты зрения вплоть до полной его утраты на один глаз.

В ведомстве подчеркнули, что поражение одного глаза существенно повышает вероятность развития аналогичного состояния и на втором. В этой связи FDA потребовало от фармацевтических компаний внести соответствующие предостережения в инструкции и на упаковки препаратов данного класса.

По данным FDA, патология обусловлена нарушением кровоснабжения зрительного нерва, хотя ее точные механизмы пока изучаются. К дополнительным факторам риска относятся курение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, заболевания почек, апноэ и пониженный уровень гемоглобина.

В ходе анализа более 100 клинических испытаний частота выявления болезни среди принимавших медикаменты составила 6,4 случая на 100 тысяч человек против 3,8 случая в группе плацебо. Пациентам рекомендуется незамедлительно обращаться к специалистам при любых нарушениях или помутнении зрения.

Ранее об аналогичной проблеме при приеме популярных препаратов для похудения сообщало Европейское агентство лекарственных средств (EMA).