Поставил на колени и ударил о батарею: на Урале организовали проверку после рукоприкладства физрука

На Урале организовали проверку после избиения школьника учителем физкультуры Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Свердловской области правоохранительные органы и администрация образовательного учреждения проводят проверку по факту применения силы к ученику со стороны педагога. Инцидент произошел в минувший понедельник, 9 ноября, в Косулинской средней общеобразовательной школе под Екатеринбургом, передает КП-Екатеринбург.

По словам очевидцев, между учителем физкультуры и девятиклассником произошел конфликт, в ходе которого педагог поставил подростка на колени, таскал его за волосы и нанес удар. Во время происшествия школьник также ударился о батарею отопления, после чего учитель начал кричать на него, обвиняя в систематическом нарушении дисциплины на уроках.

Как передает Е1, в администрации школы отказались от официальных комментариев до завершения внутренних проверочных мероприятий. В то же время одноклассники участников инцидента отмечают, что между учителем и учениками длительное время сохранялись напряженные отношения.

«Ребята устроили цирк и постоянно устраивают, данный учитель просто перестал терпеть, все эти 4 года он терпел», — прокомментировал ситуацию староста класса в разговоре с журналистами.

Ранее преподаватель в школе Владивостока пришел в класс по просьбе коллеги, которая не могла справиться с непослушным учеником. Физрук должен был провести лекцию о правилах поведения, но это переросло в ссору с избиением 12-летним мальчиком.