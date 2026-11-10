Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 ноября 2026 11:13

Поставил на колени и ударил о батарею: на Урале организовали проверку после рукоприкладства физрука

На Урале организовали проверку после избиения школьника учителем физкультуры
Елизавета КУЗНЕЦОВА
На Урале организовали проверку после избиения школьника учителем физкультуры

На Урале организовали проверку после избиения школьника учителем физкультуры

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Свердловской области правоохранительные органы и администрация образовательного учреждения проводят проверку по факту применения силы к ученику со стороны педагога. Инцидент произошел в минувший понедельник, 9 ноября, в Косулинской средней общеобразовательной школе под Екатеринбургом, передает КП-Екатеринбург.

По словам очевидцев, между учителем физкультуры и девятиклассником произошел конфликт, в ходе которого педагог поставил подростка на колени, таскал его за волосы и нанес удар. Во время происшествия школьник также ударился о батарею отопления, после чего учитель начал кричать на него, обвиняя в систематическом нарушении дисциплины на уроках.

Как передает Е1, в администрации школы отказались от официальных комментариев до завершения внутренних проверочных мероприятий. В то же время одноклассники участников инцидента отмечают, что между учителем и учениками длительное время сохранялись напряженные отношения.

«Ребята устроили цирк и постоянно устраивают, данный учитель просто перестал терпеть, все эти 4 года он терпел», — прокомментировал ситуацию староста класса в разговоре с журналистами.

Ранее преподаватель в школе Владивостока пришел в класс по просьбе коллеги, которая не могла справиться с непослушным учеником. Физрук должен был провести лекцию о правилах поведения, но это переросло в ссору с избиением 12-летним мальчиком.