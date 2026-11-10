В Риме затягивают подписание декрета о поставках оружия Киеву: что стало причиной

Radio 1: 13-ый пакет военной помощи Италии Украине не подписал один из министров Фото: REUTERS.

Подписание нового, 13-го по счету декрета Италии о выделении военной помощи Киеву задерживается из-за отсутствия подписи министра экономики и финансов Джанкарло Джорджетти. Об этом сообщает радиостанция Radio 1.

В правительстве Италии объяснили паузу техническим характером из-за отсутствия главы Минфина. Документ требует утверждения главами ведомств обороны, иностранных дел и экономики. Сегодня министр обороны Крозетто представит содержание пакета на закрытом заседании комитета по безопасности, не раскрывая полный перечень вооружений.

Тем не менее, задержка привлекает внимание наблюдателей на фоне политических разногласий внутри правящей коалиции. Джорджетти представляет партию «Лига», лидер которой Маттео Сальвини последовательно выступает против продолжения финансирования и поставок оружия Киеву.

Эксперты и источники отмечают, что премьер-министру Джордже Мелони становится все сложнее игнорировать позицию союзников и настроения избирателей накануне предстоящих выборов. Согласно социологическим данным, более 60% граждан страны не поддерживают отправку вооружений, что ставит под угрозу единство правоцентристского блока при вынесении вопроса на новое голосование.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский пожаловался на задержку поставки согласованного пакета военной помощи из Италии, отметив, что Рим не передает вооружение уже десять месяцев. Он обвинил Мелони в поиске политической позиции, которая не всегда совпадает с интересами Украины.