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НовостиВ мире10 ноября 2026 11:45

Буддийский монах-ловелас лишился сана за соблазнение женщин и секс в храме

В Таиланде монаха лишили сана после секс-скандала в храме
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
В Таиланде монаха лишили сана после секс-скандала в храме. Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press/

В Таиланде монаха лишили сана после секс-скандала в храме. Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press/

Буддийского монаха лишили сана в Таиланде после секс-скандала с прихожанками. Как сообщает британская газета Daily Mail, местные жители установили камеры видеонаблюдения в храме Ват Вихан Нгам в провинции Накхонси-Тхаммарат, поскольку подозревали священнослужителя в регулярных интимных контактах с женщинами под предлогом чтения священных текстов.

В итоге, 20 октября монах попал в объектив камеры с одной из последовательниц буддизма. Когда пара заметила приближающихся людей, женщина поправила одежду. Жители передали материалы представителям буддийской общины. После этого глава района Киттипонг Ронгдеч и местные религиозные чиновники разыскали монаха. При просмотре видео он признал, что на записи именно он.

Ранее KP.RU писал о похожем случае в Таиланде, в сентябре здесь уличили настоятеля монастыря в интимной связи с женщиной на территории храма. Скандал разгорелся на фоне расследования возможного хищения миллионов долларов из средств обители.