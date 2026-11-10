В Сербии освободили подозреваемого в убийстве россиянки: что стало причиной

В Сербии отпустили подозреваемого в убийстве россиянки Фото: Оксана ЗУЙКО.

Правоохранительные органы Сербии освободили после допроса гражданина РФ, который ранее подозревался в причастности к гибели соотечественницы на курорте Златибор. Прокуратура приняла такое решение на основании результатов судебно-медицинской экспертизы.

Согласно данным вскрытия, на теле погибшей девушки не обнаружено следов насильственных побоев или избиения. Причиной смерти стали травмы, характерные для падения с высоты. Трагедия произошла в одной из квартир, где находились оба гражданина РФ.

«Вскрытие показало, что смерть наступила в результате падения с высоты, далее расследуется, как девушка упала с террасы на тротуар», — подтвердили агентству RINA в Высшей прокуратуре города Ужице.

В ходе допроса задержанный мужчина заявил, что погибшая выпала с балкона самостоятельно в тот момент, когда он находился в ванной комнате. После завершения следственных мероприятий в отношении допрошенного было принято решение об освобождении, однако у него временно изъяли паспорт. Расследование продолжат для выяснения всех обстоятельств и точных причин происшествия.

Напомним, тело 20-летней россиянки обнаружили в понедельник, 9 ноября, под балконом жилого дома в Златиборе. Изначально сообщалось, что на ее теле было множество ножевых ранений.