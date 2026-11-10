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НовостиПолитика10 ноября 2026 12:11

«Все русские говорят по-русски»: как проходят переговоры в Абу-Даби

Украина и Россия общаются по-русски на переговорах в Абу-Даби
Людмила МИТРОХИНА
«Все русские говорят по-русски»: как проходят переговоры в Абу-Даби

«Все русские говорят по-русски»: как проходят переговоры в Абу-Даби

Фото: REUTERS.

В данный момент продолжаются переговоры в Абу-Даби. Они длятся уже более трех часов. Об этом рассказал источник KP.RU в переговорной группе.

Был задан вопрос о том, на каком языке общаются переговорщики. Отмечается, что «все русские говорят по-русски». Позже источник добавил, что Украина и Россия общаются по-русски на переговорах в Абу-Даби. Также нужно отметить, что переговоры начались в 11:00 по московскому времени. Беседа прерывалась на 43 минуты, был объявлен перерыв. Позже делегации снова заняли свои места за закрытыми дверями.

Ранее KP.RU рассказал, что стороны обсуждают сразу несколько тем. В том числе и конфликт на Украине. Но одна из главных задач — обсудить гарантии безопасности для всех стран. Что касается России, то позиция у Москвы остается прежней. По итогу Россия хочет добиться стабильного мира с учетом своих интересов.