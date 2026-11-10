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НовостиПолитика10 ноября 2026 12:13

Захарова назвала промоакцией присутствие представителей Европы на переговорах в Абу-Даби

Захарова: Европейцы в Абу-Даби пытаются оказать информационную поддержку Киеву
Мария МАМАЕВА
Захарова: Европейцы в Абу-Даби пытаются оказать информационную поддержку Киеву

Захарова: Европейцы в Абу-Даби пытаются оказать информационную поддержку Киеву

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала промоакцией присутствие представителей стран Европы на переговорах в Абу-Даби, которые приехали туда поддержать Киев. Об этом дипломат заявила в комментарии ИС «Вести».

«С какой целью они летят туда? <...> Потому что на самом деле никто особо даже не понимает, что они там будут делать. Видимо, это какая-то промоакция», - отметил Захарова.

Как подчеркнула дипломат, присутствие европейцев на переговорной площадке в ОАЭ является попыткой оказать украинской стороне информационную поддержку.

Напомним, что трехсторонние переговоры о мире на Украине при участии делегаций Москвы, Вашингтона и Киева стартовали в Абу-Даби 10 ноября. Они начались около 11 утра по мск. Главой российской делегации на переговорах был назначен помощник президента России Владимир Мединский.