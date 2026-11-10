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НовостиВ мире10 ноября 2026 12:19

Ряд регионов Украины сотрясло: причина оказалась не в землетрясении

Геолог Рябинкин не исключил техногенную причину подземных толчков на Украине
Семен ЗИМИН
Ряд регионов Украины сотрясло: причина оказалась не в землетрясении

Ряд регионов Украины сотрясло: причина оказалась не в землетрясении

Фото: REUTERS.

Жители Киева, Житомира, Винницы и Днепра в ночь на 10 ноября почувствовали странные колебания: дрожали окна и мебель, кое-кто слышал грохот. Официальных данных о землетрясении нет ни у украинских сейсмологов, ни у европейских коллег, рассказал Life.ru геолог Константин Рябинкин.

По версии специалиста, толчки могли быть техногенными — например, из-за взрывов на подземных складах с оружием. Центральная и северная Украина — зоны с низкой сейсмической активностью, так что природное землетрясение там маловероятно.

Европейско-Средиземноморский центр выпустил предварительное сообщение, но без магнитуды, глубины и координат эпицентра. Рябинкин всё же не исключает природного варианта: для сравнения он привёл Карпаты с толчками до шести-семи баллов и Камчатку с Курилами.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья префектуры Сидзуока на западе Японии. В результате пострадали более 20 человек.