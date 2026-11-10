Самой известной отшельнице Агафье Лыковой ищут помощника для жизни в тайге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Самая известная таежная затворница Агафья Лыкова в очередной раз осталась без подмоги на заимке в Хакасии. Проживший с ней несколько месяцев дьякон Георгий Данилов вернулся на «большую землю», из-за чего 81-летняя отшельница вновь нуждается в постоянном спутнике. Об этом сообщает КП-Красноярск.

Поиски нового помощника осложняются суровыми условиями проживания, отсутствием цивилизации, близостью диких зверей и круглосуточным тяжелым физическим трудом. Сама Агафья просит найти ей напарницу-староверку, способную не только вести быт, но и разделять с ней молитвенный уклад.

«Нужен человек верный, надежный, набожный (лучше единоверец Агафьи). Строго без вредных привычек, с опытом жизни в тайге, готовый к тяготам. Я предупреждаю обо всем, что может ожидать: медведи, морозы, долгая зима», — сказал духовник отшельницы, иерей Игорь Мыльников.

Бывшие послушницы и гости заимки отмечают, что главный секрет выживания рядом с Лыковой — отсутствие попыток прийти со «своим уставом» и строгое соблюдение ее традиций: отказ от бытовой химии, стирка в ледяной реке и полное подчинение установившемуся таежному быту.

Напомним, Агафья Лыкова была обнаружена живой после 10 дней молчания. Ее нашли благодаря вертолету, отправленному благотворителями. Спутниковый телефон сломался, что вызвало тревогу. Как сообщалось, отшельница в хорошем настроении, у нее появились цыплята. Спутниковый телефон починили, связь была восстановлена.