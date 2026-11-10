Всероссийский форум по профилактике социального сиротства открылся в Самаре

Губернатор поблагодарил Марию Львову-Белову за поддержку региона. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Во вторник, 10 ноября, в Самаре заработал юбилейный пятый всероссийский форум по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье». Его открыли Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и губернатор Вячеслав Федорищев. Он отметил значимость совместной работы в интересах семей с детьми и вклад в эту деятельность каждого специалиста:

«У всех, кто сегодня в зале, очень много забот. И труд, который вы взяли на себя, требует всегда быть в ресурсе, быть сильными и быть опорой для семьи в сложном положении. Огромное вам спасибо! Мы знаем, как важно, чтобы к семье в трудных обстоятельствах пришел человек, который разберется в проблеме и поможет ее решить».

Форум будет идти два дня, в его программу входят научные дискуссии, обмен региональным опытом, практические занятия. В мероприятии участвуют представители органов власти, некоммерческих организаций, социально ответственного бизнеса, детские омбудсмены, волонтеры, родители, профильные специалисты, эксперты.

Детский омбудсмен России представила результаты проделанной работы и обозначила новые цели. С 1 июля 2024 года по 1 октября 2026 года численность детей в стационарных учреждениях сократилась на 25,5%. Особую роль в этом играет пилотный проект «Вызов», в котором успешно участвует и Самарская область.

Губернатор поблагодарил Марию Львову-Белову за поддержку региона и вручил ей знак отличия «За заслуги перед Самарской областью». Она же отметила, что глава региона всегда оказывал поддержку в трудные моменты: «Это было связано и с семейным устройством детей из ДНР и ЛНР, и с проектом «Вызов». Когда я позвонила и предложила провести наш главный годовой форум, он с радостью поддержал. Знаю, что региону есть чем делиться: не только площадкой, но и практиками по поддержке семей».