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НовостиПолитика10 ноября 2026 12:32

Володин назвал три главных условия для иностранцев, приезжающих в Россию

Володин перечислил требования к мигрантам в России
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
Володин перечислил требования к мигрантам в России

Володин перечислил требования к мигрантам в России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил требования к иностранцам, приезжающим в Россию. Об этом он написал в своем канале в MAX.

По словам Володина, мигранты должны соблюдать российские законы, знать русский язык и уважать культуру страны. Кроме того, отношения в обществе, подчеркнул он, необходимо выстраивать на принципах дружбы.

Спикер Госдумы также отметил, что вопросы миграционной политики остаются приоритетными. По его данным, по инициативе депутатов принято 21 из 32 федеральных законов, направленных на наведение порядка в сфере незаконной миграции. Володин добавил, что рабочая группа продолжает анализировать ситуацию и работать над формированием правового поля в этой области.

Ранее KP.RU писал, что в ноябре 2026 года перечень нарушений, за которые мигрантам грозит выдворение из России, расширился с 22 до 45 статей КоАП. В список вошли, в частности, нарушение общественного порядка, неповиновение полиции и распространение в Интернете оскорбительной информации.