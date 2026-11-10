KP.RU: В России в 11 раз выросло число автоторговых компаний с учредителями КНР Фото: REUTERS.

В России более чем в 11 раз увеличилось число компаний по продаже автомобилей с китайскими учредителями. Это выяснил сайт KP.RU с помощью сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile.

"За последние пять лет количество российских компаний с китайскими учредителями, занимающихся торговлей автомобилями, увеличилось более чем в 11 раз", - говорится в публикации.

Стоит напомнить, что в нашей стране на конец 2021 года насчитывалось 28 компаний с учредителями из Китая, основным видом деятельности которых являлась торговля автотранспортными средствами. А уже к ноябрю текущего года их количество выросло до 317, или на 1032%.

При этом из 28 компаний, начавших работать пять лет назад, 21 продолжает свою деятельность, а семь были ликвидированы. Однако не все действующие компании сохранили китайских учредителей и прежний основной вид деятельности.

Среди крупнейших по выручке компаний с китайскими учредителями, работающих в сфере автоторговли, можно выделить "Чанъань Моторс Рус", "Стеллар Мотор Рус", "ББТР", "Автомобильная компания ДСА", "Смарт Тракс" и "Продэкспорт".