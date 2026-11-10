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НовостиПолитика10 ноября 2026 13:06

«Вы предлагаете сбивать самолеты?»: Лавров поставил в тупик иностранного журналиста вопросом про дипломатов ЕС

Лавров с юмором ответил на вопрос о европейских дипломатах в Абу-Даби
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров с юмором ответил на вопрос о европейских дипломатах в Абу-Даби

Лавров с юмором ответил на вопрос о европейских дипломатах в Абу-Даби

Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров шуткой отреагировал на вопрос иностранного журналиста о том, почему европейских представителей не допускают к официальному столу переговоров в ОАЭ, несмотря на их прибытие в страну.

В ходе общения с прессой корреспондент зарубежного издания поинтересовался у главы российского внешнеполитического ведомства, по какой причине Москва выступает против участия европейцев, указав, что представительские делегации из стран ЕС в большом количестве прибыли к месту проведения встреч между РФ, США и Украиной.

«Вы предлагаете сбивать самолеты?» — мгновенно отшутился в ответ Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания СМИД, СМО и КССБ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как писал сайт KP.RU, Лавров также с юмором прокомментировал саму поездку европейских дипломатов в Абу-Даби. По его словам, приехавшие в ОАЭ представители стран Европы просто «в гостинице посидят».