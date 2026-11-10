Физрук, поставивший ученика на колени на Урале, конфликтует с ним второй год

Инцидент попал на видео Фото: читатель «КП».

В школе № 8 поселка Косулино Свердловской области учитель физкультуры поставил девятиклассника на четвереньки и ударил его по спине. Видео быстро разошлось по соцсетям и вызвало широкий общественный резонанс.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», инцидент случился во время «Разговоров о важном», которые проводил Павел Кудрин — учитель физкультуры и классный руководитель одного из девятых классов. Также он тренер школьных секций по волейболу и баскетболу.

В Свердловской области учитель физкультуры поставил школьника на четвереньки и оттаскал за шиворот

По словам одноклассников Кирилла (имя изменено), педагог вызвал его к доске из-за нарушения дисциплины.

Вот как один из очевидцев описал случившееся в разговоре с «КП-Екатеринбург»: «Кирилл сидел на задней парте и говорил. Учителю это не понравилось, поэтому он вызвал его к доске. Когда Кирилл шел, он случайно ударился об батарею, а Павел Германович подумал, что он специально».

За это, по словам детей, учитель поставил школьника на четвереньки и ударил. Это подтверждается видео, которое сняли школьники. Судя по записи, педагог сначала оттаскал ученика за шиворот, а затем ударил по спине.

Ученики Кудрина рассказали, что конфликт между ним и Кириллом длится с прошлого учебного года. По их словам, учитель постоянно напоминает, что он офицер запаса, и однажды даже сорвал с Кирилла погоны Юнармии.

Официально в школе комментировать ситуацию отказались. Одна из коллег педагога на условиях анонимности заявила, что видео — провокация: оно обрезано, за кадром дети смеются, и никто не пытался разнять участников конфликта. По её словам, Павел Кудрин в коллективе пользуется уважением как высококвалифицированный и ответственный педагог.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. На вопрос, о какой именно статье идет речь, в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту «КП-Екатеринбург» отвечать не стали.