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НовостиЗвезды10 ноября 2026 14:09

Мать Кузьмы Сапрыкина назвала враньем новости о задержании сына

Она заверила, что все новости про пьяные дебоши - это вранье
Елена АКИМОВА
Мать Кузьмы Сапрыкина назвала враньем новости о задержании сына

Мать Кузьмы Сапрыкина назвала враньем новости о задержании сына

Фото: СОЦСЕТИ.

Мать Кузьмы Сапрыкина отреагировала на новости о задержании сына в Минске. Ранее СМИ сообщали, что актер устроил в баре два пьяных дебоша.

Но услышав об этом Виктория категорически опровергла информацию. Она возмутилась, услышав о дебоше сына, заверив, что в настоящий момент актер находится в Москве. Все, что пишут на новостных лентах – это не соответствует действительности.

- Ничего абсолютно не было. Это все глупости какие-то, — подчеркнула Виктория в беседе с Super.ru.

Напомним, ранее появилась информация, что 8 ноября в Минске Кузьма Сапрыкин учинил скандал. Он поссорился с сотрудниками заведения быстрого питания. После этого звезду задержали и отправили в изолятор временного содержания.

А освободившись, актер отправился в другое кафе, где стал вести себя еще более агрессивно: ругался, бил посуду, провоцировал конфликт, а затем ударил приятеля.

Якобы, в отношении звезды составлен административный протокол, вопрос о его наказании решит суд. Но не исключено, что актеру закроют въезд в Белоруссию.