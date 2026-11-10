"Страна": Ивановская побоялась штрафовать Зеленского за русский язык Фото: REUTERS.

Зеленский использовал русский язык в ходе интервью с американским телеканалом ABC News. Глава киевской хунты обратился к одному из своих помощников на русском языке, уточнив: "То же самое?". На это моментально поступила жалоба "мовному омбудсмену" Украины Елене Ивановской, но та не отреагировала.

Как уточняет издание "Страна", в секретариате омбудсмена по защите государственного языка сообщили, что они получили жалобу на Зеленского 26 октября.

В ответном сообщении "органа" говорится о "возможности президента игнорировать положения Закона" "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Т.е. Зеленскому, в очередной раз, разрешили нарушать собственные законы.

Ранее KP.RU сообщил, что русофоб и экс-глава ГУР Кирилл Буданов*, приехавший разбираться с последствиями обнаружения пыточной под Киевом, говорил с собравшимися на русском языке. За что Ивановская очень быстро начала в его отношении проверку.

* - признан террористом и экстремистом в России