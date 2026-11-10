В госдепе прокомментировали подготовку встречи лидеров России, США и Китая: "Скоро могут быть хорошие новости"

Рубио: Подготовка встречи глав РФ, США и Китая идет, могут быть хорошие новости Фото: REUTERS.

Подготовка встречи лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС продолжается. Об этом журналистам заявил глава американского госдепа Марко Рубио.

"Стремление к проведению этой встречи есть. Мы работаем над тем, чтобы организовать и должным образом оформить ее", - ответил он на вопрос о перспективах проведения трехсторонней встречи в Шаньчжэне.

Дипломат выразил надежду, что в скором времени появятся хорошие новости на этот счет.

Как писал сайт KP.RU, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин обсудил со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом перспективу трехсторонней встречи глав России, США и КНР на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Также Ушаков заявлял, что по поводу содержания трехсторонних переговоров с российской стороны были высказаны некоторые практические соображения.