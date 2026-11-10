Появились новости о состоянии здоровья Филиппа Киркорова

Успенская: Киркоров чувствует себя лучше и проведет концерт в Тюмени Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Представитель народного артиста России Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала о состоянии здоровья звезды. В беседе с РИА Новости она сообщила, что певец чувствует себя лучше, поэтому его выступление в Тюмени во вторник, 10 ноября, состоится.

«Сегодняшний концерт Филиппа Киркорова в Тюмени состоится по расписанию. Артист чувствует себя лучше и готовится к выходу на сцену», - поделилась Успенская.

Ранее KP.RU сообщал, что Филипп Киркоров заболел во время гастрольного тура. В Тюмени у артиста были запланированы два концерта на 9 и 10 ноября. В минувший понедельник Киркоров не стал отменять выступление и вышел на сцену, исполняя песни вживую, несмотря на недомогание и температуру.

Один из зрителей концерта рассказал, что артист пел из последних сил, однако делал это сам, не включая фонограмму. Зал также подбадривал Киркорова аплодисментами.