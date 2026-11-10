Россиян хотят защитить от «шлагбаумного рабства»: за дело взялась Госдума Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Госдума проголосовала за поправку, которая запрещает ограничивать жителям коттеджных поселков проезд и проход к собственным участкам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на члена комитета нижней палаты по строительству и ЖКХ Илью Вольфсона. Поправка внесена ко второму чтению законопроекта об общем имуществе в малоэтажных жилых комплексах и коттеджных поселках.

Документ правительство внесло еще в 2022 году, и тогда депутаты одобрили его в первом чтении. В базовой версии закона хотели закрепить само понятие жилого комплекса, а заодно прописать, как управлять общим имуществом таких поселков и как его содержать. Теперь же ко второму чтению появилась норма, которая прямо говорит: собственники земли и домов могут свободно ездить и ходить к своим участкам по общим дорогам внутри комплекса. И платить за это никто не обязан.

Стоит отметить, что по оценкам экспертов, в России около 7 тысяч коттеджных поселков, где порядка 6 миллионов человек живут в ситуации, когда дороги, водопровод, электросети и прочая инфраструктура остались в собственности застройщика или связанной с ним компании. Люди годами платят за содержание этих объектов, но повлиять на управление ими не могут.