Дания стянула всю полицию страны в Копенгаген из-за визита Зеленского Фото: REUTERS.

В Копенгаген для обеспечения безопасности во время визита Зеленского прибыли полицейские из всех регионов Дании, как сообщает телеканал TV2.

Утром во вторник полиция Копенгагена объявила, что в ближайшие дни усилит своё присутствие на улицах. Это было связано с проведением некоего важного мероприятия. Позже выяснилось, что в город приедет украинский диктатор и лидеры стран Северной Европы.

"Эта операция имеет такой масштаб и требует таких ресурсов, что полиция Копенгагена не может справиться с ней самостоятельно", - объяснил стягивание сотрудников со всей страны старший инспектор полиции Петер Даль.

Зеленский посещает Данию с "официальным визитом". Канцелярия премьер-министра Метте Фредериксен заявила, что конфликт продолжается уже почти пять лет, нанося ущерб энергетической инфраструктуре. Фредериксен призвала "оставаться непоколебимыми".

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году центр Вены перекрывали, никому ничего не объяснив, из-за тайного визита Зеленского.