В США изолированному из-за наводнения шимпанзе сбросили еду дроном-доставщиком. Фото: Yang Guang/XinHua/Global Look Press

В США шимпанзе, который оказался изолирован из-за наводнения во Флориде, сбросили еду при помощи дрона-доставщика. Об этом сообщает издание HLN.

Согласно источнику, центр защиты шимпанзе Save the Chimps, где проживают порядка 200 особей, столкнулся с последствиями после наводнений, которые ограничили доступ к части парка из-за затопленной местности. Один из приматов по кличке Калеб оказался изолирован, не имея доступа к еде.

Сотрудники центра решили вызвать дрон, который доставил шимпанзе бананы и апельсины. Калебу также удалось самостоятельно добраться до более безопасного места.

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