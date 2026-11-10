ВС РФ поразили сухогруз вблизи Одессы с оружием и имуществом для ВСУ

Российские войска продолжают поражение морских судов, задействованных в снабжении ВСУ Фото: REUTERS.

Российские военные поразили сухогруз с вооружением, а также с военным имуществом в акватории Черного моря, в семи километрах юго-западнее Одессы. Об этом 10 ноября, во вторник, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Также, по информации Минобороны, российские войска ликвидировали логистическую инфраструктуру центра «Эпицентр» в Кировограде, где размещались и перераспределялись грузы военного назначения.

Кроме того, в Черниговской области в районах населенных пунктов Нежин и Сосница под удар ВС РФ попали две электроподстанции (330 кВ и 110 кВ), задействованные в энергоснабжении объектов украинского ВПК.

Российские войска продолжают поражение ключевой инфраструктуры, логистических узлов Украины, а также морских судов, задействованных в снабжении ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что ВС РФ нанесли удар по сухогрузу с военным грузом восточнее Одессы. Судно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.