Британцы начали массово скупать товары первой необходимости: в чем причина

В Британии выросли продажи консервов и воды из-за рекомендаций властей по ЧС Фото: REUTERS.

Жители Британии начали массово скупать товары первой необходимости после рекомендаций властей, в которых правительство призывает делать запасы на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитические данные компании Worldpanel by Numerator.

По данным источника, в стране возросли продажи консервов, бутилированной воды и антисептиков для рук. Правительственные рекомендации вышли 22 октября, и в течение следующих 10 дней продажи на ряд товаров первой необходимости выросли от 37 до 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее KP.RU сообщал, что массовые закупки товаров первой необходимости отмечались на Украине. Люди приобретали крупы, сахар, муку масло и другие товары из-за возможного роста цен в стране.