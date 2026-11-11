НАТО пригнала танки и артиллерию на границу с Россией, но есть нюанс: Почему в Европе паника Фото: REUTERS.

НАТО усиливает войска вблизи российской границы за счет новых танков и артиллерийских установок. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine (MWM).

По данным журналистов, 9 ноября Польша получила последнюю в 2026 году партию южнокорейского вооружения. В страну доставили несколько десятков танков K2 Black Panther и самоходных гаубиц K9 Thunder. Уже в ближайшие дни технику планируют передать подразделениям 16-й механизированной дивизии, дислоцированной на северо-востоке страны.

Особое внимание уделяется Сувалкскому коридору, который соединяет Польшу с Литвой и находится между Калининградской областью России и Белоруссией. В НАТО считают этот участок стратегически важным для обеспечения связи стран Балтии с остальной частью альянса.

Как отмечает MWM, Варшава активно обновляет вооружение своих сухопутных войск. Еще в 2022 году Польша заказала 180 танков K2 и 212 самоходных гаубиц K9. Позднее были заключены дополнительные соглашения, а в перспективе польские власти рассчитывают довести количество южнокорейских танков до тысячи.

При этом часть устаревшей бронетехники Польша передала Украине. Новые поставки из Южной Кореи позволяют восполнять арсеналы и одновременно наращивать военный потенциал на восточном фланге НАТО.

Примечательно, что масштабное усиление войск альянса происходит на фоне регулярных заявлений западных политиков о якобы существующей угрозе нападения России. При этом Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.

Так, 9 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия никому не угрожает и не планирует нападать на другие государства. Дипломат вновь опроверг распространяемые на Западе утверждения об агрессивных намерениях Москвы. Российская сторона последовательно подчеркивает, что не заинтересована в военном столкновении со странами НАТО.