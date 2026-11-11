В Дании бунтуют против Зеленского: Украинца не хотят слушать и пускать в парламент Фото: REUTERS.

В Дании два депутата выступили против выступления Владимира Зеленского с трибуны парламента страны. Об этом сообщает телерадиокомпания DR.

Против предоставления Зеленскому такой возможности высказались независимый депутат Якоб Харрис и лидер Датской народной партии Мортен Мессершмидт. По их мнению, парламентская трибуна должна оставаться привилегией избранных представителей датского народа.

«Я считаю, что трибуна — для тех, кого избрал датский народ», — заявил Харрис в комментарии порталу Ekstra Bladet.

В свою очередь, Мессершмидт предложил провести выступление Зеленского в бывшей палате ландстинга, где тот уже выступал в 2023 году. Политик напомнил, что даже британский премьер Уинстон Черчилль и фельдмаршал Бернард Монтгомери не получали права выступать с главной трибуны датского парламента. По его мнению, подобное исключение может создать нежелательный прецедент.

Несмотря на возражения, большинство членов президиума парламента поддержали выступление Зеленского. Оно запланировано на среду, 11 ноября.

Ранее Зеленский прибыл в Копенгаген для переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и лидерами стран Северной Европы. Одной из основных тем визита стала дальнейшая военная помощь Украине. В частности, датские власти анонсировали новый пакет поддержки Киева стоимостью около 720 млн долларов.