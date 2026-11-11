Россиян могут обмануть дважды: в МВД предупредили о новой афере от мошенников Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники начали повторно обманывать россиян, обещая вернуть деньги, похищенные другими аферистами. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, преступники пользуются стрессом потерпевших и их желанием вернуть сбережения. Злоумышленники представляются юристами, банковскими работниками, правоохранителями или специалистами по кибербезопасности.

«Человеку говорят: "Мы знаем, куда ушли ваши деньги. Нужно только оплатить комиссию", либо предлагают установить программу, предоставить доступ к устройству или снова перевести средства. Это может превратиться во вторичный и даже третичный обман», — предупредили в МВД.

В полиции подчеркнули, что после хищения денег не следует искать случайных помощников в интернете. Обращаться необходимо непосредственно в банк и правоохранительные органы, используя только официальные каналы связи.

Ранее МВД предупредило о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников Следственного комитета. Аферисты распространяют в тематических чатах ссылки на поддельные сайты и каналы ведомства. Для убедительности они публикуют настоящие новости СК, но указывают фальшивые контактные номера. Через такие ресурсы преступники предлагают пострадавшим помощь с возвратом похищенных средств.