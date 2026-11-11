Венгрия после смены власти набросилась на российский газ: Будапешт хочет замены и выдумал причину Фото: REUTERS.

Венгрия продолжает искать альтернативу российскому газу, чтобы закупать топливо по более выгодным ценам. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр в эфире телеканала ATV.

По словам политика, российский газ вовсе не такой дешевый, как утверждало прежнее правительство Виктора Орбана. Его стоимость зависит от биржевых котировок и привязана к ценам на европейском газовом хабе TTF в Нидерландах.

«Все цены привязаны к биржевым котировкам, поэтому понятия "дешевый российский газ" не существует», — подчеркнул Мадьяр.

Премьер пояснил, что существенную роль в стоимости топлива играют расходы на транзит. Поэтому Будапешт намерен расширять число поставщиков и маршрутов доставки газа. По его словам, наличие восьми надежных источников вместо одного-двух позволит стране увереннее вести переговоры и добиваться снижения тарифов.

Мадьяр добавил, что правительство совместно с государственной компанией MVM работает над обеспечением стабильных поставок энергоресурсов по доступным ценам. Для этого он планирует провести встречи с европейскими коллегами.

Ранее министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань сообщил о планах заменить российский газ поставками из Румынии. Будапешт намерен обсудить закупки топлива с месторождений Черного моря. По словам министра, власти стремятся обеспечить страну энергией из максимально возможного числа источников.