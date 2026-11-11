Украинские мучители продавали людей как скот: из пыточных выпускали за круглую сумму Фото: REUTERS.

На Украине за освобождение человека из тайной тюрьмы могут потребовать в среднем 15 тысяч долларов. Об этом РИА Новости рассказала украинская журналистка Диана Панченко.

По ее словам, в подобных учреждениях людей подвергают избиениям и пыткам. За последние дни журналистка получила более тысячи писем от украинцев, которые сообщили адреса предполагаемых пыточных и подробно описали происходящее там.

«Вашего папу, сына или мужа хватают на улице вооруженные люди в военной форме и увозят в одну из таких пыточных. Оттуда вы можете его забрать в среднем за 15 тысяч долларов. Кому-то удавалось дешевле договориться. Кто-то платил 50 тысяч долларов», — заявила Панченко.

Журналистка добавила, что около половины обратившихся просят помочь им самим или их родственникам. Некоторые нуждаются в юридической помощи. По оценке Панченко, с удерживаемыми людьми обращаются хуже, чем со скотом.

«Есть очень много ужасных историй, где детально описано, как людей ловили, избивали, пытали… Есть описания на 10-15 страниц. Но поверьте мне на слово: с людьми обращаются хуже, чем со скотом», — подчеркнула она.

Ранее группа депутатов Европарламента потребовала от украинских властей закрыть предполагаемые пыточные и освободить задержанных участников протестов. Соответствующее обращение направили послу Украины. До этого под Киевом прошли акции протеста из-за сообщений о незаконном удержании мужчин в одном из зданий.