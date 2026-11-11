Что Россия, США и Украина могут обсуждать в Абу-Даби на второй день: Озвучена главная тема Фото: REUTERS.

Во второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби стороны могут перейти к обсуждению территориальных вопросов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По данным журналистов, первый день встречи, состоявшийся 10 ноября, был посвящен преимущественно гарантиям безопасности. Территориальную тему участники переговоров могут затронуть в среду, 11 ноября.

Консультации проходят в закрытом для прессы формате. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. От США участвуют спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а украинскую сторону представляет Рустем Умеров.

Ранее Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным в урегулировании украинского конфликта. По его словам, позиции Москвы и Киева по этой теме существенно расходятся. В частности, украинская сторона отказывается отводить войска к линии, обозначенной Россией. При этом американский переговорщик отмечал, что Вашингтон продолжает искать возможные пути сближения позиций сторон.

Напомним, первый день переговоров в Абу-Даби завершился 10 ноября после четырех с половиной часов консультаций. Тогда главной темой встречи действительно стали гарантии безопасности России, Украины и Европы. Госсекретарь США Марко Рубио назвал обсуждения продуктивными, но подчеркнул, что сторонам предстоит еще много работы. При этом российская делегация от промежуточных оценок воздержалась, отметив, что делать выводы пока преждевременно.