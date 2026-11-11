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НовостиОбщество11 ноября 2026 8:06

В 2026 году в Москве не зафиксировано природных пожаров

Город проводит постоянную профилактику на природных территориях
Михаил БОРИСОВ
Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о борьбе с природными пожарами в столице.

«Благодаря заранее проведенным профилактическим мероприятиям на территории Москвы в этом году, как и в прошлом, не было зафиксировано ни одного природного пожара. Кроме того, не допущено ни одного серьезного возгорания сухой травы», – подчеркнул заммэра.

Для этого в марте и апреле проводилась опашка всех населенных пунктов около зеленых массивов. Ее длина составила почти 1 тысячу километров. Кроме того, обеспечили проверки состояния минерализованных полос, подготовили места забора воды для авиационной техники, оборудовали подъездные пути к водоемам.

Весной и летом столичный пожарно-спасательный гарнизон круглосуточно контролировал все зеленые территории, усиленно их патрулируя для борьбы с возможными возгораниями.

Особое внимание уделялось профилактической и разъяснительной работе с жителями. В частности, с посетителями зеленых территорий постоянно проводились беседы, им раздавали памятки по вопросам пожарной безопасности.