Вскрылись подробности жуткой смерти Сергея Соседова: от чего на самом деле умер критик Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Музыкальный критик Сергей Соседов умер от перелома черепа и кровоизлияния в мозг. Об этом стало известно из медицинского заключения, которое обнародовали в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

Согласно документу, причинами смерти стали перелом свода черепа и субдуральное кровоизлияние. Смертельные травмы журналист получил в результате падения с лестницы.

Последние секунды жизни Сергея Соседова опубликовал Андрей Малахов Источник видео: t.me/and_malakhov

В эфире программы также показали кадры последних секунд жизни Соседова. На записи видно, как критик поднимается по лестнице гостиницы «Дархан» в якутском Нерюнгри. В какой-то момент он останавливается, после чего падает спиной назад.

Напомним, Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. В Нерюнгри он приехал для участия в конкурсе красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов усомнился в обстоятельствах гибели музыкального критика. После просмотра видеозаписи политик заявил, что характер падения вызывает у него вопросы. В частности, он поинтересовался результатами биохимического анализа и тем, что могло привести к внезапной потере равновесия.