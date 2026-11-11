«Северный ветер» оштрафовали на 30 тыс. рублей за отказ 25 пассажирам в перелёте Фото: Иван МАКЕЕВ.

Авиакомпания «Северный ветер» получила штраф в размере 30 тыс. рублей за отказ в перелёте из Барнаула в Сочи 25 пассажирам. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В августе в аэропорту Барнаул имени Г. С. Титова перевозчик в одностороннем порядке отказал 25 пассажирам в воздушной перевозке. Причиной такой решения названо превышение числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту. Компанию привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных требований) и назначили штраф на сумму 30 тыс. рублей.

Ранее Роспотребнадзор оштрафовал авиакомпанию на 20 тысяч рублей за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов после задержки рейса Москва — Бугульма.