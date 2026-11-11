В Тольятти нашли способ избавить пациентов от повторной операции при переломе

Ученые Тольяттинского госуниверситета выяснили, как задавать магниевым имплантатам срок службы и скорость растворения в организме. Фото предоставлено Тольяттинским государственным университетом.

Ученые Тольяттинского госуниверситета выяснили, как задавать магниевым имплантатам срок службы и скорость растворения в организме. Программа заложена в сам металл, а не в защитное покрытие. Это путь к биорезорбируемым пластинам для остеосинтеза, которых пока не зарегистрировал никто в мире.

Проблема знакома каждому, кто ломал кость. Пластины сегодня делают из титана или нержавейки: металл остаётся в теле навсегда, и после срастания нужна повторная операция. Магний ведет себя иначе - он совместим с организмом, растворяется и выводится. По упругости ближе к кости, поэтому меньше «перетягивает» нагрузку на себя.

Но магний разрушается слишком быстро и неравномерно. Потеряет прочность раньше, чем срастётся кость, - лечение ненадёжно.

«Хотелось бы, чтобы имплантат растворялся в две стадии: медленно в начале, когда идёт восстановление тканей, и ускоренно, когда поддержка уже не нужна», - говорит начальник лаборатории биорезорбируемых сплавов НИИПТ ТГУ Евгений Мерсон.

В случае с винтами и спицами помогают защитные покрытия, но пластину при установке подгибают по форме кости, и это разрушает покрытие. Значит, программу растворения надо закладывать в сам сплав. И она, как выяснилось, заложена в магнии самой природой - осталось найти рычаги настройки.

Ученые изучили пять сплавов с цинком и кальцием: цинка - от 0,5 до 7,6%. Образцы держали в физиологическом растворе при температуре тела, за растворением следили по выделению водорода. У большинства сплавов процесс идёт в два этапа - именно так, как нужно имплантату. Чем меньше цинка, тем дольше первая, «инкубационная» стадия.

«Управляя содержанием цинка и режимом термообработки, можно регулировать длительность инкубационного периода и общую кинетику деградации, - поясняет Мерсон. - Для врача и пациента это значит: имплантат можно спроектировать с заранее заданным сроком службы».

Найденные закономерности уже легли в основу нового проекта ТГУ по госзаданию. Следующий шаг - проверить закономерности в средах, близких к организму, и оценить прочность будущих пластин.

Примечательно, что в ТГУ выпускают первые в России винты и спицы MgSorb - 62 типоразмера, по характеристикам не хуже немецких. Мощность - 10 тысяч изделий в год в одну смену, до 30 тысяч при расширении. Технологию уже применяют в госпитале имени Бурденко, НИИ Склифосовского, НМИЦ имени Вредена, институте имени Турнера и клиниках «Медси».