«Сегодня холодильники, завтра бытовая техника»: глава ENISA предупредил о новых кибератаках

Глава ENISA Лепассаар: кибератаки могут затронуть бытовую технику. Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Глава агентства ЕС по кибербезопасности ENISA Юхан Лепассаар прокомментировал недавние атаки на холодильное оборудование в Европе и предупредил, что аналогичная угроза может распространиться и на другие устройства.

В интервью агентству Франс Пресс он сказал, что «сегодня взламывают холодильники, а завтра под ударом окажется бытовая техника». Лепассаар подчеркнул, что любая услуга, от которой зависит человек, содержит цифровой компонент, а значит, уязвима для взлома.

Ранее в Европе произошла серия кибератак на холодильное оборудование. Злоумышленники брали системы под контроль, включали режим разморозки, а в отдельных случаях нагревали содержимое камер выше 50 градусов, из-за чего продукты приходили в негодность. По данным СМИ, всего в октябре–ноябре атакам подверглись магазины как минимум в 12 европейских странах, причём сильнее всего пострадала Франция. Французские власти возложили ответственность за атаки на Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана и пригрозили Тегерану санкциями.