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НовостиВ мире11 ноября 2026 8:44

«Живем в шапках и свитерах»: французы жалуются на необходимость отказываться от отопления

BFMTV: французы боятся разориться на отоплении и начинают ходить дома в шапках
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
BFMTV: французы боятся разориться на отоплении и начинают ходить дома в шапках

BFMTV: французы боятся разориться на отоплении и начинают ходить дома в шапках

Фото: REUTERS.

Во Франции набирает популярность тренд на максимально долгое отключение отопления в жилых домах. Рост стоимости коммунальных услуг вынуждает миллионы домохозяйств экономить, а задержка включения радиаторов стала популярным способом в соцсетях.Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Согласно данным Энергетического омбудсмена, треть жителей Франции сталкивается с трудностями при оплате счетов за газ и свет. Около 72% граждан были вынуждены сократить потребление тепла, а более трети признались, что из-за холодов в помещениях им приходилось мерзнуть по несколько дней. Ситуация усугубляется очередным повышением базовой цены на газ, объявленным Комиссией по регулированию энергетики (CRE).

С финансовыми трудностями сталкиваются как студенты и молодые специалисты, для которых обогрев малогабаритных квартир стал непозволительной роскошью, так и пенсионеры с многодетными семьями.

«У меня две футболки, мохеровый свитер и еще один свитер поверх них, я не снимаю обувь, а ночью даже надеваю шапку», — рассказывает одна из жительниц Франции о попытках справиться с холодом в неотапливаемом доме.

Граждане и эксперты отмечают, что подобная экономия все чаще становится вынужденной мерой выживания на фоне стагнации доходов и стремительно дорогой жизни, из-за чего люди вынуждены постоянно ходить в тепле дома, кутаться в свитера и отказывать себе в базовом комфорте.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Европа страдает от энергетического кризиса после отказа от российского газа. Он отметил зависимость ЕС от внешних поставок энергоресурсов, что мешает повышению конкурентоспособности экономики.