Второй день переговоров в Абу-Даби: российская делегация выйдет к журналистам

Российская делегация в Абу-Даби сделает заявления для прессы 11 ноября Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская переговорная группа, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, намерена днем, 11 ноября, сделать заявление для СМИ по итогам трехсторонней встречи РФ, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

"Российская делегация сегодня днем сделает заявление для прессы", - подтвердил собеседник агентства.

Издание отметило, что на данный момент ожидается начало второго дня переговоров по урегулированию украинского кризиса между Москвой, Вашингтоном и Киевом в столице ОАЭ.

Как писал сайт KP.RU, в первый день переговоров, 10 ноября, делегации трех стран общались на протяжении 4,5 часа. За это время была пауза, во время которой стороны могли проконсультироваться со "старшими". Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российские переговорщики имели возможность напрямую связаться с президентом РФ Владимиром Путиным.