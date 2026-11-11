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НовостиПолитика11 ноября 2026 9:16

Умеров: Делегация Украины после переговоров с США и РФ встретится с Европой

Делегация РФ, в свою очередь, сделает заявление для прессы
Сергей ГАПЧУК
Умеров: Делегация Украины после переговоров с США и РФ встретиться с Европой

Умеров: Делегация Украины после переговоров с США и РФ встретиться с Европой

Фото: REUTERS.

В Абу-Даби делегация Киева после завершения трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном намерена провести отдельную встречу с европейскими кураторами. Об этом сообщил глава украинских переговорщиков, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

"Начинаем второй переговорный день. Сначала трехсторонний формат вместе с США и Россией", - написал он.

Умеров отметил, что после этого украинская делегация проведе отдельную встречу с европейскими представителями.

Как писал сайт KP.RU, Российская делегация, возглавляемая помощником президента РФ Владимиром Мединским, планирует днем, 11 ноября, сделать заявление для журналистов итогам встречи в трехстороннем формате РФ, США и Украины в Абу-Даби.

Напомним, во вторник, 10 ноября, делегации Москвы, Вашингтона и Киева общались на протяжении 4,5 часа.