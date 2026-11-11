Умеров: Делегация Украины после переговоров с США и РФ встретится с Европой

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В Абу-Даби делегация Киева после завершения трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном намерена провести отдельную встречу с европейскими кураторами. Об этом сообщил глава украинских переговорщиков, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.
"Начинаем второй переговорный день. Сначала трехсторонний формат вместе с США и Россией", - написал он.
Умеров отметил, что после этого украинская делегация проведе отдельную встречу с европейскими представителями.
Как писал сайт KP.RU, Российская делегация, возглавляемая помощником президента РФ Владимиром Мединским, планирует днем, 11 ноября, сделать заявление для журналистов итогам встречи в трехстороннем формате РФ, США и Украины в Абу-Даби.
Напомним, во вторник, 10 ноября, делегации Москвы, Вашингтона и Киева общались на протяжении 4,5 часа.