Названы физические признаки повышенной тревоги

При тревоге мозг воспринимает ситуацию как угрозу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Врач-психиатр, психотерапевт Марк Нечаев рассказал, какие физические симптомы могут сопровождать тревожность. Их проявления иногда принимают за признаки серьезного заболевания. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Ошибка – без осмотра списывать любой симптом на тревогу. Новая, резкая или необычная боль, обморок, выраженная одышка, нарушение речи, слабость в конечности, кровь или быстрое ухудшение состояния требуют срочной медицинской оценки», – уточнил специалист.

По словам врача, при тревоге мозг воспринимает ситуацию как угрозу и активирует вегетативную нервную систему. Из-за этого учащается пульс, меняется дыхание, напрягаются мышцы, усиливается потоотделение и может нарушаться работа желудочно-кишечного тракта. При этом человек действительно испытывает неприятные ощущения – он их не выдумывает.

Тревога также может запускать замкнутый круг: человек замечает учащенное сердцебиение, пугается возможной болезни, а страх усиливает физические симптомы. Постепенно он начинает постоянно следить за своим состоянием, избегать нагрузок и привычных ситуаций. Если такие проявления повторяются и мешают повседневной жизни, стоит обратиться к врачу.

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