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НовостиОбщество11 ноября 2026 9:26

Стало известно, когда в России появится первая суверенная нейросеть в образовании

Кравцов: суверенная нейросеть в образовании появится в РФ до конца учебного года
Анастасия СУТОРМИНА
Кравцов: суверенная нейросеть в образовании появится в РФ до конца учебного года. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Кравцов: суверенная нейросеть в образовании появится в РФ до конца учебного года. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Первая суверенная нейросеть в сфере образования может быть представлена до конца учебного года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, нейросеть представляет собой уникальную разработку, у которой нет аналогов в мире. Она будет защищена и безопасна для детей. Поэтому нейросеть будут рекомендовать использовать в учебном процессе в дополнение к традиционной системе образования.

«Там будет проверенная, достоверная информация. <…> Мы ее в ближайшее время — я думаю, что до конца этого учебного года — представим, а, может быть, и раньше», — сказал Кравцов.

Министр отметил, что над созданием системы работает большой научный коллектив. Перед тем, как принимать решение о внедрении нейросети, ее протестируют на предмет исключительно достоверной информации.

Летом этого года в России провели первое исследование влияния ИИ на обучение школьников. Сайт KP.RU рассказал, чем удивили итоги исследования. Выяснилось, к примеру, что две трети старшеклассников используют нейросети минимум раз в неделю и чаще. Можно сказать — регулярно.