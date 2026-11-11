«Что они курили?»: Вскрылась правда о создании космических войск Украины

Депутат Верховной рады Анна Скороход. Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

На Украине идею создания Космических войск ВСУ могли придумать под воздействием запрещенных веществ. Такое мнение высказала депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому журналисту Жану Новосельцеву.

Парламентарий не скрывала своего недоумения по поводу планов Киева и весьма резко высказалась об авторах инициативы.

«А что они курили? Пусть поделятся, может, нам тоже будет весело и не так холодно. Какие космические войска? Для того, чтобы это понимать, нужно что-то употреблять, притом сильное», — заявила Скороход.

Депутат также напомнила, что у Украины нет ни одного собственного спутника. Более того, по ее словам, украинское космическое агентство фактически уничтожили еще в 2020 или 2021 году.

Ранее Верховная рада Украины одобрила законопроект о создании Космических сил в составе ВСУ. Предполагается, что новый род войск будет заниматься противодействием ракетным угрозам. Кроме того, Киев рассчитывает получить собственные военные спутники для разведки, наблюдения за войсками и сбора информации с орбиты.