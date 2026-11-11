Володин: торговые войны и экономические блокады надо прекращать, они вредят всем. Фото: Russian State Duma/Global Look Press

В мире должны прекратиться торговые войны. Также в прошлом нужно оставить санкции и экономические блокады. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Торговые войны надо прекращать, это наносит вред всем. Блокады также должны уйти в прошлое, так же, как и санкции», — сказал Володин,.

Так спикер Госдумы прокомментировал обращение палаты парламента к участникам 81-й сессии Генассамблеи ООН и парламентам мира. В нем российские парламентарии призвали прекратить блокаду Кубы со стороны США.

Ранее Россия резко осудила ужесточение карательных мер США против Кубы и продолжение антикубинской блокады. Замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский отметил, что эти действия ставят страну на грань энергетического кризиса, нарушают международное право и Устав ООН.

Президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми новые ограничения Америки относительно Кубы, отметив, что Россия всегда была на стороне кубинского народа.