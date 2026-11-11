«Застыла в скорби у гроба»: Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной убиты горем на отпевании матери

Прошло отпевание Лидии Федосеевой-Шукшиной Фото: Татьяна ЗИМНЯЯ.

Дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной не могут сдержать слез во время отпевания матери в Москве. Об этом сообщает специальный корреспондент KP.RU, присутствующий на церемонии.

«Дочери плачут на отпевании Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ольга застыла в скорби у гроба своей матери, Мария молится и склоняется в низком поклоне», — передает журналист.

Мария Шукшина с сыновьями Фомой и Фокой на прощании с Лидией Федосеевой-Шукшиной

На церемонию прощания пришли обе дочери артистки, Ольга Шукшина и Мария Шукшина, а также внуки Фома и Фока. Среди присутствующих также актеры Сергей Никоненко, Лариса Лужина и Александр Панкратов-Черный. После отпевания Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с ее супругом, актером и режиссером Василием Шукшиным.

Ранее Ольга Шукшина объяснила, почему семья решила не устраивать отдельную гражданскую панихиду. По ее словам, в храме не предусмотрен зал для выступлений с прощальными речами, а для глубоко верующей матери такой формат прощания будет даже лучше. Напомним, Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.