Тянет на сладкое до «ломки»: врач объяснила, что происходит с организмом

Сахарную «ломку» нельзя приравнивать к зависимости от алкоголя или наркотиков. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Сильная тяга к сладкому может быть связана не только с привычками. Врач-эндокринолог Наталья Чадина рассказала, почему некоторым людям особенно трудно отказаться от десертов и что помогает справиться с этим желанием. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Предпочтение сладкого частично заложено биологически. Такой вкус исторически указывал на безопасный источник энергии, поэтому мозг воспринимает его положительно. Чувствительность к сладости и удовольствие от нее у людей различаются», – объяснила врач.

Тяга к десертам может усиливаться, если с детства сладкое было наградой или способом утешиться. Со временем мозг начинает связывать его с удовольствием и отдыхом. Сильнее хотеть сладкого также можно при стрессе, скуке и недосыпе. Еще одна причина – нерегулярное питание.

При этом сахарную «ломку» нельзя приравнивать к зависимости от алкоголя или наркотиков. Однако при резком отказе от привычного количества сладкого возможны раздражительность, усталость, головная боль и снижение настроения. Врач советует не запрещать себе десерты полностью, а постепенно сокращать их количество, полноценно питаться и добавлять в рацион белок, клетчатку и сложные углеводы.

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