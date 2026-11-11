Сомнолог раскрыла главные особенности сна в холодное время года

Зимой недостаток сна может сильнее сказаться на здоровье. Фото: Оксана ЗУЙКО.

Осенью и зимой из-за короткого светового дня люди могут чаще чувствовать сонливость и быстрее уставать. Однако увеличивать продолжительность сна нужно не всем, рассказала врач-сомнолог Мария Савина. Об этом пишет Lenta.ru.

«Недосып зимой не обладает отдельным «зимним» действием, но его последствия заметнее на фоне сезона респираторных инфекций. Сон участвует в регуляции иммунной системы, а его хронический недостаток способен ослаблять отдельные звенья иммунного ответа», – предупредила Савина.

Большинству взрослых достаточно спать от семи до девяти часов в сутки. Зимой из-за недостатка естественного света внутренние биологические часы могут сбиваться. Если человек хочет спать на полчаса или час дольше, это может быть нормальной реакцией на смену сезона.

Хронический недосып может привести к снижению концентрации, ухудшению памяти, раздражительности, головным болям и усилению тяги к калорийной пище. Врач посоветовал ложиться и вставать примерно в одно время, гулять на улице хотя бы полчаса в первой половине дня, поддерживать физическую активность и проветривать спальню.

Ранее сайт KP.RU писал о причинах повышенной сонливости у взрослых. Неконтролируемое зевание, тяжесть в веках и постоянное желание спать днем могут указывать и на проблемы со здоровьем.