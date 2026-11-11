Гаргаш: ОАЭ надеются на прорыв по итогам переговоров России, США и Украины Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Власти ОАЭ верят в то, что завершившиеся в Абу-Даби переговоры в трехстороннем формате между Россией, США и Украиной приведут к позитивному прорыву. Об этом заявил дипломатический советник президента страны Анвар Гаргаш.

"Мы с оптимизмом надеемся, что эти переговоры приведут к позитивному прорыву...", - написал он в соцсети Х.

По его словам, это в свою очередь создаст условия для завершения длительного противостояния и глубокого кризиса.

Гаргаш отметил, что проведение встречи в Абу-Даби отражает статус ОАЭ и конструктивную роль страны в содействии диалогу и сближении позиций сторон.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что обмен пленными между Россией и Украиной станет одним из результатов состоявшихся мирных переговоров в Абу-Даби.

Напомним, трехсторонние переговоры по урегулирования украинского кризиса проходили в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Делегацию РФ возглавлял помощник президента России Владимир Мединский.