Мединский: Делегация РФ благодарна властям ОАЭ за организацию переговоров Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Руководитель переговорщиков со стороны Москвы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская делегация благодарна властям ОАЭ за прекрасную организацию трехсторонних переговоров в столице страны Абу-Даби.

"Я хотел бы от имени всей делегации РФ поблагодарить руководство Абу-Даби за организацию переговоров", - сказал он.

Ранее руководство ОАЭ выразило надежду, что завершившиеся в Абу-Даби переговоры в трехстороннем формате между Россией, США и Украиной приведут к позитивному прорыву. А это в свою очередь создаст условия для завершения длительного противостояния и глубокого кризиса.